Paměť národa na listopad plánuje akce v regionech i v Praze

Ve spolupráci se společností Paměť národa se do oslav 30. výročí od pádu komunismu v projektu Nezapomeňme zapojí 37 měst a obcí. V Praze společnost Post Bellum plánuje i projekci a světelnou instalaci na Národní třídě. Zástupci organizací to uvedli na tiskové konferenci. Pro příležitost 30 let od sametové revoluce připravila Paměť národa také spoty se vzpomínkami. Ve městech a obcích by se měly také rozeznít zvony symbolicky v 17:11. "Na začátku roku jsme oslovili 45 měst a městysů s tím, aby neorganizovaly nějaké pouliční veselice, ale aby význam svátku přešel do hlubší roviny. Do projektu Nezapomeňme se zapojilo celkem 37 měst, s nimiž realizujeme velmi pestrý vějíř projektů," řekl Martin Kroupa, vedoucí regionálního rozvoje Paměti národa a projektu Nezapomeňme. Všechna zapojená místa natáčejí vzpomínky lidí, pro které 17. listopad znamenal významný předěl v životě. Vzniklo 104 spotů. V některých městech vznikají filmové dokumenty, podporují se vzdělávací projekty či výstavy.

V Hradci Králové například Paměť národa spolu s městem pořádá koncert, v Brně se regionální odbočka společnosti podílí s dalšími spolky na hlavních oslavách 30. výročí pádu komunismu. V Praze společnost Post Bellum plánuje ve spolupráci s firmou 3dsense a spolkem Díky, že můžem projekční a světelnou instalaci, která opanuje Národní třídu po celé její délce, od Národního divadla po Máj. Projekci podpořilo hlavní město Praha 700.000 korunami. Na Jungmannově náměstí se uskuteční interaktivní výstava Střípky revoluce, za pomoci aplikace budou moci zájemci některé části expozice zhlédnout i ve svém mobilu. Spolu s dalšími neziskovými organizacemi se Paměť národa počtvrté podílí na Festivalu svobody. Večer od 20:00 v Národním divadle začne předávání Cen Paměti národa, oceněno tentokrát bude pět statečných lidí z pěti postkomunistických zemí - Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa.