Památník rodičů Wintonových dětí v Praze je opraven

Na pražském hlavním nádraží dnes sklář nainstaloval nové sklo s otisky rukou památníku připomínajícího rodiče židovských dětí, které před nacisty zachránil Nicholas Winton. Pomník znázorňuje dveře vlaku s rukama dětí a rodičů, což je poslední vzpomínka, kterou mnohé zachráněné děti na rodiče mají. Nové sklo dnes osadil za přítomnosti Zuzany Marešové, která reprezentovala Wintonovy děti, sklář Jan Huňát z Nového Boru. Sklo památníku poničili neznámí vandalové loni v červnu.

"Je to obrovská úleva, že je zase v pořádku. Trošku mám ale i strach, jak dlouho to vydrží, než se zase najde nějaký člověk, který to, z nepochopitelného důvodu, poničí. Ale doufám, že lidé jsou poučení. Není to totiž jen poškození památníku samotného, ale ublížení našim rodičům," řekla Marešová.