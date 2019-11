Památku listopadu uctili na národní i další politici

Na Národní třídě po 08:00 uctili památku listopadu 1989 představitelé ČSSD v čele s předsedou a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Lidé na ně pískali, volali hanba a Hamáčka nazývali "ocáskem". Hamáček poté v reakci novinářům řekl, že lidé mají právo vyjadřovat svůj názor, stejně jako on má povinnost si výročí připomenout. O několik minut později přišel položit květiny na Národní třídu také místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Hamáček novinářům řekl, že mezi protestujícími viděl známé tváře, které podobné akce pravidelně navštěvují. Za to, aby mohli pískat, studenti podle něj před 30 lety bojovali. Na posledních třiceti letech si Hamáček kromě sametové revoluce cení i mírumilovného rozdělení Československa a také to, že se demokracie udržela po nejdelší dobu v moderní historii. Hamáčka doprovodili i další členové vlády z ČSSD, a to ministryně práce Jana Maláčová, ministr kultury Lubomír Zaorálek či ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Hodnoty jako jsou demokracie, svoboda a právní stát v Česku podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) pozvolna erodují. Je smutné, že trend nastolují někteří nejvyšší představitelé státu, řekl novinářům na Národní třídě, kam přišel položit květinu spolu s dalšími zástupci magistrátu. Poznamenal, že hodnoty, které symbolizuje 17. listopad, erodují pozvolna, skrytě a někdy i neskrytě mimo jiné kvůli hybridní informační válce. Na rozdíl od politiků vládního hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem, sociální demokracie a také zástupce prezidentské kanceláře na Hřiba na Národní třídě lidé nepískali. Jeho vystoupení doprovodili potleskem, nikoli pískáním a provoláváním "hanba".