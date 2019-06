Palin z Monty Python: Češi jsou nejvtipnějším národem světa

Michael Palin z legendární britské komediální skupiny Monty Python považuje Čechy za nejvtipnější národ na světě. V rozhovoru pro televizi Channel 5 řekl, že pokud jde o vtipkování, neznají Češi hranic. Palinova slova vzbudila pozornost na českých sociálních sítích a upozornil na ně mimo jiné i britský velvyslanec v Praze. "Češi! Zde je obrovský kompliment vašemu národu," napsal na twitteru velvyslanec Nick Archer. Interview s téměř neustále se usmívajícím Palinem vzniklo po obřadu, při němž byl Palin povýšen do šlechtického stavu. Palin tvrdí, že u jiných národů existují určité meze pro to, čemu se lidé mohou smát. Neplatí to ale "tady (v Británii) a z nějakého důvodu v České republice", dodal první člen skupiny Monty Python, který se stal rytířem. Díky tomu je oprávněn užívat titul Sir.