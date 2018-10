Padlý voják Tomáš Procházka bude mít pohřeb s vojenskými poctami

Štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka bude mít pohřeb s vojenskými poctami. Souhlasila s tím jeho rodina. Český armádní kynolog zemřel v pondělí po útoku uvnitř vojenské základny v afghánské provincii Herát. Procházku ve středu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) povýšil in memoriam z hodnosti rotný do nejvyšší praporčické hodnosti štábní praporčík. Zároveň mu udělil vysoké resortní vyznamenání Kříž obrany státu.

Vojenský speciál s Procházkovými ostatky přistál v Praze ve středu krátce před půlnocí. Na letištní ploše na něj čekala rodina, představitelé ministerstva obrany a armády, přítomen byl i prezident Miloš Zeman. Na palubě speciálu byli i dva vojáci, kteří byli zraněni v Afghánistánu tento a minulý týden.