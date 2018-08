Padlí vojáci se z Afghánistánu vrátili do Česka

Těla tří českých vojáků zabitých při teroristickém útoku v Afghánistánu se vrátila do Česka. Armádní speciál s jejich ostatky doprovodily od českých hranic gripeny. Přistál v Praze Ruzyni ve středu krátce po 16:00. Poté následoval smuteční ceremoniál, při němž promluvil hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal. Ceremoniál uzavřela státní hymna. Zúčastnili se ho příbuzní vojáků, prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé státu a armády.

Po ceremoniálu byly rakve s těly vojáků přeneseny k vozidlům. Kolona pohřebních vozů za doprovodu Hradní stráže a Vojenské policie zamířila do Ústřední vojenské nemocnice. Lidé mohli vzdát vojákům poctu po cestě, která vedla přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí. Vojáky Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) zabil v neděli sebevražedný atentátník, když byli na hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štáb Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu.