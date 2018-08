Padlí vojáci byli povýšeni, letoun s ostatky doprovodí gripeny

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dnes povýšil tři padlé české vojáky z Afghánistánu in memoriam do hodností štábních praporčíků. První zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun na tiskové konferenci řekl, že letoun přiveze jejich ostatky ve středu odpoledne, nad Českem ho doprovodí gripeny. Na ruzyňském letišti přistane v 16:15. Návrat ostatků do České republiky v Praze v té době doprovodí zvuk zvonů katolických kostelů a chrámů. Pietní uctění padlých chystá i Ostrava, na zemřelé vzpomínají také lidé v místech, odkud pocházeli. O návratu českých vojáků na hlídky v Afghánistánu se rozhodne ve středu. Armáda útok nyní vyšetřuje. Vojáci chtějí co nejdříve vyhodnotit, zda některé okolnosti brání k opětovnému zahájení hlídek. Podle Balouna byla síla výbuchu veliká, a zařízení proto nebylo vyrobeno "na koleně".

Vojáci Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25) padli v Afghánistánu v neděli při hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Jejich povýšení ministrovi navrhl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Smutečního aktu na letišti se zúčastní rodiny padlých vojáků, prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš (ANO). Přítomni budou i další politici a vojáci. Po přistání letounu budou rakve s ostatky padlých vyneseny na katafalky. Hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal pronese smuteční slovo. Následovat bude státní hymna.