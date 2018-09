Otáčivé hlediště v Krumlově přilákalo 55.961 diváků, víc než loni

Jihočeské divadlo přilákalo na otáčivé hlediště v Českém Krumlově 55.961 diváků, o 1475 víc než loni. Tržby z točny činí 37,6 milionu korun, meziročně stouply o 17 procent, přičemž divadlo odehrálo 91 představení, o šest víc než loni. Příští rok budou na otáčivém hledišti dvě premiéry: balet Šípková Růženka a opera Turandot, uvedl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Nejvíc diváků přilákal horor Dracula, představení navštívilo 11.455 diváků, bylo vyprodané z 99,9 procenta. Detektivní komedii Pes baskervillský s Karlem Rodenem v roli Sherlocka Holmese natočila Česká televize. Na sezonu 2019 chystá divadlo na otáčivé hlediště osm titulů.

Otáčivé hlediště letos slaví 60 let. Podle památkářů narušuje charakter zámecké zahrady. Na to poukazuje i UNESCO, na jehož seznamu je Český Krumlov od roku 1992. Jihočeské divadlo má s památkáři smlouvu o pronájmu zahrady do roku 2020. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl ČTK na konci srpna, že točna by měla zůstat tam, kde je teď. Od roku 1958 navštívilo otáčivé hlediště 2,3 milionu diváků.