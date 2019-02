Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane v zámecké zahradě

Otáčivé hlediště zůstane v barokních zahradách českokrumlovského zámku. Na návrh ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) to doporučila komise, ve které jsou zástupci státu, města, kraje i památkářů. Hlediště léta vadilo památkářům. Báli se, že by kvůli němu mohl být Krumlov vyškrtnutý ze seznamu UNESCO. Ještě před půl rokem zvažovala komise variantu, že by hlediště mělo nové místo v areálu bývalého zahradnictví. Nakonec se ale přiklonila k návrhu ministra Staňka. "Jsem velmi rád, že jsme se s komisí shodli v pohledu na další budoucnost unikátního otáčivého hlediště. V tomto duchu nyní bude zadána soutěž architektonického řešení včetně zázemí pro diváky. Věřím, že už bude konec všem dohadům a spekulacím," řek Staněk. Soutěž, kterou vypíše město České Budějovice, bude hledat i novou podobu točny.

Zámek Český Krumlov je od počátku 90. let i se svými barokními zahradami zapsaný na seznam UNESCO. Od doby zápisu má ale UNESCO výhrady k točně, která v zahradě stojí od 60. let. Podle památkářů i architektů rozměrná stavba příliš zasahuje do historické podoby zahrady.