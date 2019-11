Osudy advokátů, kteří se vzepřeli totalitě

Česká advokátní komora (ČAK) zahájila výstavu věnovanou desítce statečných osobností z řad advokacie, které působily v dobách nacistické okupace a komunismu. Mezi představenými bojovníky proti totalitě jsou známí právníci jako ombudsman Otakar Motejl, ale také polozapomenutá jména včetně Jaroslava Borkovce - jediného zástupce advokátního stavu popraveného v zinscenovaných politických procesech 50. let. V poúnorových procesech byl odsouzen i advokát a odbojář Jiří Křížek, a to ke 22 letům vězení za velezradu a vyzvědačství. Dodatečně byl zařazen do skupiny obžalovaných v čele s Miladou Horákovou, ačkoliv nikoho z obviněných neznal. Záminkou pro jeho potrestání byl fakt, že poskytoval právní služby šlechtě a západním, a tím pádem nepřátelským ambasádám.

Odvážným advokátem a odbojářem byl i Rastislav Váhala. Jeho životní kauzou se stala obhajoba generála Heliodora Píky, kvůli níž v roce 1950 advokacii opustil a poté pracoval manuálně. Další vzpomínanou osobností je loni zesnulá Dagmar Burešová, která zastupovala i matku Jana Palacha. ČAK vzdala výstavou poctu i Kamillu Reslerovi, jenž byl po válce ustanoven obhájcem nacisty Karla Hermanna Franka. Předtím zastupoval desítky lidí popravených Němci a pozůstalým doručoval poslední vzkazy jejich blízkých. Často také - a mnohdy bezplatně - poskytoval právní služby umělcům, například Bohuslavu Reynkovi, Toyen nebo Jaroslavu Seifertovi.

Výstava se věnuje advokátům, kteří důsledně obhajovali klienty proti totalitním režimům a riskovali tím nejen své profesní postavení, ale často i vlastní život. Součástí expozice umístěné v sídle ČAK, tedy v Kaňkově paláci na Národní třídě, jsou osobní předměty z pozůstalostí i faksimile dobových dokumentů. K vidění je tak například Motejlův soudcovský talár, bible představitele katolického disentu Jána Čarnogurského, dýmky, brýle nebo kádrové posudky.