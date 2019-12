Ostravští zastupitelé uctili minutou ticha památku obětí střelby, schválili finanční dar pro pozůstalé

Ostravští zastupitelé na začátku středečního jednání minutou ticha uctili památku šesti obětí, které v úterý ve Fakultní nemocnici v Ostravě zastřelil dvaačtyřicetiletý muž z Opavska, který několik hodin po svém činu spáchal sebevraždu. Tři lidé zůstávají po střelbě v nemocnici, stav jedné ženy zůstává kritický. Tragédii připomíná černá vlajka na magistrátu. "Událost patří a bude patřit k nejtragičtějším v novodobých dějinách města," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO). Ostravští zastupitelé jednomyslně schválili finanční dar ve výši 100 tisíc korun pro pozůstalé po šesti obětech střelby a 50 tisíc pro zraněné. Město peníze uvolní z rozpočtové rezervy. Primátor uvedl, že totožný návrh by ve čtvrtek měli schvalovat i krajští zastupitelé. Pomoc by rodinám měla poskytnout i vláda, rodiny obětí pak tak měly dostat úhrnem 300 tisíc korun. Primátor uvedl, že město by za současné situace mělo ukázat lidskou tvář a pomoci rodinám alespoň finančním darem překlenout tíživou situaci.

Muž zahájil palbu bez varování na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po sedmé hodině ranní. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo odejít před příjezdem policie. Navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice. Podle dosavadních informací byl muž stavební technik, zhruba od půlky října byl v nemocný. Tvrdil, že má závažnou chorobu. Policie zatím motiv činu oficiálně nezveřejnila. Legální zbraň střelec neměl a měl méně závažnou trestní minulost.