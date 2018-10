Ostravská univerzita postaví v centru nové objekty za miliardu

Ostravská univerzita získá z evropských peněz více než miliardu korun na stavbu nového univerzitního areálu na výstavišti Černá louka v centru krajského města. Vznikne tak moderní zázemí pro sport a technologie i umělecké obory. Areál, který vysoké škole umožní výuku nových oborů, chce univerzita otevřít do tří let. Novinářům to řekl rektor Jan Lata. Univerzitu v přípravě projektu finančně podpořilo město i kraj. Ostrava škole darovala čtyři hektary pozemků v hodnotě více než 40 milionů korun, kde je nyní tramvajová smyčka i svět miniatur Miniuni. Obojí město na své náklady přesune do vhodnějších prostor, což bude stát zřejmě desítky milionů korun. Dalších až 160 milionů korun chce město investovat do vybudování podzemního parkoviště, právě pod Centrem zdravého pohybu.