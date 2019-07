Ostravská huť investovala 107 milionů do odsíření koksovny

Ostravská huť, která je součástí skupiny Liberty Steel, zprovoznila nový odkyselovač a odháněč amoniaku. Technologie jsou součástí odsíření koksárenského plynu v koksovně. Původní zařízení bylo v provozu od roku 1998 a potřebovalo obnovu, investice vyšla na 107 milionů korun. Novináře o tom informovala mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková. "Nové technologie nám umožní snížit emise sulfanu na méně než 300 miligramů na metr krychlový, což je 40 procent pod emisním limitem stanoveným na základě BAT (Best Available Techniques)," uvedl ředitel koksovny ostravské huti Kamil Kičmer. Investice do snížení obsahu sulfanu v koksárenském plynu se podle něj projeví ve snížení emisí oxidu siřičitého na všech provozech, které plyn používají jako palivo - v energetice, ve válcovnách nebo u ohřívačů vzduchu pro vysoké pece.

Skupina Liberty Steel převzala řízení ostravského podniku počátkem července, kdy byl dokončen prodej ostravské huti původně vlastněné skupinou ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Po zápisu do obchodního rejstříku se obchodní značka huti ArcelorMittal Ostrava změní na Liberty Ostrava. Mluvčí ČTK řekla, že tento proces ještě není dokončen.