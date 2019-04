Ostrava usiluje o pořádání kongresu světových odborníků na historii měst

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) usiluje o pořádání mezinárodního vědeckého kongresu urbánních historiků. Do Ostravy by na něj z celého světa přicestovalo na 600 odborníků na historii měst, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Soustružník. "Ostrava by se zařadila vedle měst, jako je Řím, Atény, Lisabon, Stockholm či Edinburgh. Ostravu by navštívili odborníci na architekturu, památkovou péči, urbanismus, sociologii, historii umění a další příbuzné obory. Kongres by se měl konat v roce 2022 a nosným tématem je Město na hranicích, sociálních, geografických, etnických i kulturních," uvedl mluvčí. Urbánní historie je podle něj v současnosti velice rozšířený směr výzkumu.

V roce 2020 bude kongres o urbánní historii v Antverpách, cílem fakulty je o dva roky později uspořádat toto prestižní setkání odborníků v Ostravě. "Ostrava je zajímavá i tím, že není hlavním městem, které je ve svém vývoji vždy odlišné, protože je obvykle centrem správy a vzdělání. Nejen Ostrava, ale celý bývalý východní blok představuje z pohledu urbánních studií stále určitou neznámou. Šance je podle mého názoru vysoká," uvedla Andrea Pokludová z katedry historie Filozofické fakulty OU.