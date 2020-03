Ostrava pomůže živnostníkům: posune splatnost nebo promine nájem

Pomoc drobným podnikatelům v souvislosti s dočasným zákazem obchodní činnosti připravují i na komunální úrovni. Například město Ostrava schválilo prodloužení splatnosti nájmu obchodních prostor v městském vlastnictví o 3 měsíce. Podnikatelé mohou také požádat o prominutí nájmu. Město dále připravuje dotační program na zmírnění ztrát. Dotace do výše 100 tisíc korun by se týkala menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun.