OSN: Na světě bude v polovině století 9,7 miliardy lidí

Do poloviny století bude na světě o dvě miliardy lidí více než dnes. Růst počtu lidí se sice zpomaluje a populace bude stáonout, i tak ale v roce 2050 bude mít planeta 9,7 miliardy obyvatel. Vyplývá to z demografické prognózy, kterou zveřejnila Organizace spojených národů. Ze všech světových regionů by mělo nejvíce lidí přibýt v subsaharské Africe, kde se jejich počet do poloviny století téměř zdvojnásobí. Vůbec nejvyšší číslo, na které by celosvětová populace mohla vyrůst, je podle odhadů OSN 11 miliard, jež by mohly na planetě žít na konci století.