Osmihodinovou pracovní dobu přijalo Československo před sto lety

Čerstvě zrozené Československo se před sto lety zařadilo mezi řadu evropských zemí, které krátce po skončení první světové války zaváděly osmihodinovou pracovní dobu. Oficiálně se tak stalo 19. prosince 1918 přijetím zákona číslo 91/1918 "o 8hodinné době pracovní". Od října 1968 byl postupně do praxe zaváděn pětidenní pracovní týden, od 90. let týdenní pracovní doba činila 42,5 hodiny, nyní to je 40 hodin. Od roku 2001 se totiž přešlo na "čistou" dobu, do které se již nezapočítávají přestávky.

Ještě na počátku 18. století pracovali dělníci v průmyslu až 16 hodin denně, ročně přes 3000 hodin. V první polovině 19. století už byla pracovní doba 12 až 14 hodin, před první světovou válkou se pak ve většině států pracovalo 10 až 12 hodin denně. Mnohaleté požadavky na zkrácení doby práce provázely koncem 19. a začátkem 20. století rozsáhlé demonstrace a stávky.