Ošetřovné na děti dostanou rodiče za celou dobu uzavření škol

Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, zrychleně schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, mohl by ji stvrdit ve čtvrtek. Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky o něco mírnější. Zákon patří k opatřením, která mají pomoci zachránit ekonomiku a pracovní místa, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ošetřovné 60 procent podle ní představuje zhruba 70 procent čistého příjmu rodiče.