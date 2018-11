Organizátoři: Zájem darovat potraviny je letos o třetinu vyšší

Tisíce lidí se od rána zapojily v obchodech do Národní potravinové sbírky. Podle organizátorů je zájem nakupujících darovat potraviny a drogerii až o třetinu vyšší než loni. Během akce mohou zákazníci až do 18:00 přímo v 660 prodejnách po celé republice věnovat trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi. Vybrané zboží poputuje do potravinových bank, z nichž je neziskové organizace rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů. Letos chtějí organizátoři upozornit hlavně na nelehkou situaci samoživitelek a jejich dětí. "Lidé nejčastěji darují rýži a těstoviny. Letos se objevují v košících hodně i konzervy. Velmi kvitujeme také prací prášky, mycí prostředky a toaletní potřeby," řekl ČTK Tomáš Gajdošík ze společnosti Byznys pro společnost, která sbírku organizuje.

Minulý rok sbírka vynesla 370 tun potravin a 41,5 tuny věcí z drogerie. Za uplynulých pět ročníků lidé v Česku darovali téměř 1,2 milionu kilogramů potravin a dalšího zboží.