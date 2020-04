Organizátoři odeslali úřadům petici za uzavření škol do prázdnin

Více než 80.000 lidí podepsalo petici, kterou žádají ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby školy zůstaly uzavřeny do konce školního roku. Podle předsedy spolku Fórum rodičů Petra Chaluše byla petice odeslána na ministerstvo školství a další místa. Signatáři se obávají toho, že by otevření škol zrychlilo šíření koronavirové nákazy. Také se jim nelíbí to, že by děti při vyučování možná nosily roušky. Podle dřívějších informací se s otevřením škol počítá po polovině května.

Chaluš už dříve uvedl, že řada rodičů považuje nošení roušek ve školách, o kterém se zmiňovali jak Plaga, tak i náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, za nezdravé. Roušky, stejně jako povinné dodržování rozestupů, by podle nich neměly na učení dětí dobrý vliv. Na to, že jsou úvahy o rouškách ve školách problematické, upozornil tento týden také spolek Učitelská platforma. Signatáři petice se obávají i toho, že pobyt v uzavřených prostorách podpoří přenos nákazy a ohrozí zdraví učitelů i starších členů rodin. Podle nich je také nemožné, aby zmíněná pravidla dodržovaly děti v mateřských školách. Upozornili na to, že není jasné, jak by bylo řešeno například společné stravování. Signatáři petice tedy navrhují, aby výuka na dálku pokračovala až do letních prázdnin.