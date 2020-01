Organizátoři hackathonu spustili IT systém k dálničním známkám

Organizátoři dvoudenního hackathonu spustili informační systém k elektronickým dálničním známkám. V příštích týdnech ho chtějí zdarma předat státu, oznámil organizátor akce Tomáš Vondráček. Původně měl stát za systém zaplatit 401 milionů korun, zakázku po velké kritice nakonec zrušil. Systém od pátečního večera vyvíjelo 60 dobrovolníků.

Státní fond dopravní infrastruktury vybral za dodavatele a provozovatele systému Asseco Central Europe. Zakázka se však stala terčem kritiky z řad odborníků, opozice a také premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle nich byla zakázka předražená a netransparentní. Odvolán byl kvůli ní ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) na místě hackathonu strávil téměř dvě hodiny. S Vondráčkem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) řešil vedle systému také možnost vybudování platformy, v rámci které by stát řešil své IT systémy s veřejností, zejména IT odborníky. Vondráčkovu akci kolem dálničních známek uvítal.