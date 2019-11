Organizace Člověk v tísni varuje před nevýhodnými půjčkami před Vánoci

Až o 85 tisíc korun navíc můžou lidé zaplatit za 50tisícovou půjčku u některých úvěrových společností. Na dalších několik desítek tisíc je pak může přijít to, když se dostanou do potíží se splácením. Ukázala to analýza nabídky 35 bank a nebankovních institucí, které smějí v Česku spotřebitelské úvěry poskytovat. Výsledky a žebříček institucí, které mohou pomoci při rozhodování, zveřejnila společnost Člověk v tísni. Index úvěrování sestavila poprvé v roce 2009. Analýza zjistila, že za roční padesátitisícovou půjčku zaplatí lidé u různých poskytovatelů od 2228 do 85.159 korun. Ve 13 společnostech se cena pohybuje do 5000 korun, v devíti pak přesahuje 30.000 korun.