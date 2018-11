Orbána uvítali čeští politici, návštěvu ovlivnil spor o ambasádu

S přátelským přijetím se v Česku setkal maďarský premiér Viktor Orbán, který ze strany Evropské unie čelí kritice kvůli omezování nezávislosti soudů nebo svobodných médií. S českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) se shodli na potřebě posílení spolupráce v obranném průmyslu i na odmítavé pozici k přijímání migrantů. Kritizovali Evropskou komisi, která je podle nich příliš politickým orgánem. Prezident Miloš Zeman na schůzce mluvil o spolupráci v jaderné energetice, Babiš ale vyloučil, že by se Česko vydalo maďarskou cestou a rozhodlo o stavbě nových jaderných bloků na základě mezivládní dohody. Zeman se Orbánovi omluvil za to, že ministerstvo zahraničí změnilo kategorii ambasády v Budapešti a stejně jako u několika dalších zemí ji už nebude řadit do kategorie "země s nejvyšší politickou důležitostí".