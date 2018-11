Barrandovský most v Praze projde po 30 letech první rozsáhlou rekonstrukcí. Technická správa komunikací s ní chce začít po roce 2020. Pracovat se bude v několika etapách tak, aby byly v každém směru průjezdné vždy dva jízdní pruhy. Barrandovský most čeká kompletní obnova izolace, oprava říms a sanace pláště. Přes most denně projede kolem 140 tisíc aut.