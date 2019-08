Oprava hradu Karlštejn by měla začít v říjnu

Rekonstrukce státního hradu Karlštejn na Berounsku by mohla začít v říjnu. Předpokládaná hodnota zakázky je 121 miliónů korun. Památka potřebuje obnovit například část Císařského paláce nebo skalního sklepa. Podle Tomáše Pospíšila z Národního památkového ústavu, který hrad spravuje, je o výběrové řízení velký zájem. Tendr se kvůli upřesněním prodlužuje. Rekonstrukce hradu by měla skončit v roce 2022. Památka zůstane během opravy přístupná, návštěvníci by ale měli počítat s možnými jednodenními či dvoudenními uzavírkami.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v ČR, loni na něj zamířilo téměř 224.000 lidí.