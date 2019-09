Opozice vyzývá prezidenta, aby zvážil rozhodnutí o stíhání Babiše

Opozice vyzývá prezidenta Miloše Zemana, aby přehodnotil rozhodnutí nepokračovat v trestním stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman kauzu Čapího hnízda obnovil. Po jednání zástupců opozičních stran s výjimkou SPD to na tiskové konferenci řekl předseda ODS Petr Fiala. Strany uvítaly slib předsedy vlády, že by případnou takzvanou abolici sám nepodepsal ani k tomu nepověřil jiného člena vlády. ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN zároveň vyzvali Zemana i Babiše, aby se v dalších týdnech vyvarovali při veřejném vystupování komentování práce a rozhodnutí státních orgánů vůči premiérovi, aby nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o jejich ovlivňování.

Prezident Zeman ve čtvrtek řekl, že pokud nejvyšší státní zástupce obnoví trestní stíhání, využije svého ústavního práva abolice a stíhání zastaví. Babiš uvedl, že by abolici nepřijal. Pražské městské státní zastupitelství nedávno zastavilo trestní stíhání Babiše i dalších obviněných v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Rozhodnutí je pravomocné. Nejvyšší žalobce Zeman může usnesení zrušit, na přezkoumání má tři měsíce.