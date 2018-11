Opozice vyzvala Zemana, ať při pádu vlády nejmenuje znovu Babiše

Předsedové opozičíních stran (ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) ve společném prohlášení vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby v případě vyslovení nedůvěry vládě jmenoval premiérem někoho jiného, než současného předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Novinářům to po koordinační schůzce těchto stran řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman avizoval, že při pádu vlády by dostal pověření skládat kabinet znovu Babiš, který by také mohl vládnout delší dobu v demisi. Premiér Babiš by měl podle společného prohlášení opozičních stran věrohodně vysvětlit okolnosti cesty svého syna Andreje na Krym. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka strany vyzvaly, aby přehodnotil podporu kabinetu, v jehož čele stojí trestně stíhaný Babiš, který je podle nich navíc ve střetu zájmů.

Logickým vyústěním vládní krize by bylo, kdyby současný kabinet ANO a ČSSD pokračoval v aktuálním složení, ale pod vedením jiného premiéra, řekl novinářům předseda ODS Petr Fiala. "Naše pozice je jasná, stále požadujeme odstoupení premiéra Andreje Babiše a pokud pan premiér sám nepodá demisi, tak jsme připraveni vyvolat hlasování o nedůvěře vládě," uvedl Fiala. Kritiku, že opozičním stranám chybí plán B, Fiala odmítl.

Krajský výkonný výbor pražské sociální demokracie vyzval vedení strany, aby se v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo zasadilo o výměnu na pozici premiéra. Pro zajištění nestranného vyšetřování požadují pražští sociální demokraté také to, aby ministerstvo spravedlnosti přešlo od hnutí ANO pod ČSSD. Informaci přinesl server Novinky.cz a ČTK ji potvrdil předseda pražské ČSSD Petr Pavlík. Pokud by hnutí ANO požadavkům nevyhovělo, měli by ministři ČSSD rezignovat, píše se dále v usnesení.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na výzvu opozice zopakoval, že Zeman by po vyslovení nedůvěry vládě pověřil sestavením kabinetu opět Babiše.