Opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se domluvily, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Dostatečný počet podpisů mají, předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) je ale předloží až v pátek, aby si ČSSD mohla vyjasnit svou pozici k hlasování na pátečním jednání svého předsednictva. Očekávají, že bezprostředně na příští týden svolá schůzi, jak mu to ukládá ústava. Novinářům to po jednání řekl předseda ODS Petr Fiala. Opozice chce konání schůze k nedůvěře vládě v příštím týdnu i kvůli tomu, aby se jí mohl účastnit premiér Andrej Babiš (ANO). Tento čtvrtek a pátek bude Babiš na summitu Evropské unie v Bruselu. Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

Pro vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů, proto by pětice stran potřebovala pro úspěch i hlasy dalších sněmovních frakcí. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše strany oslovily SPD a ČSSD, zda by byly ochotny hlasovat proti kabinetu. Pozice SPD je podle něj jasná, bude hlasovat proti kabinetu. Později to potvrdil místopředseda SPD Radim Fiala, hnutí je podle něj připraveno jednat o další vládě. Předsednictvo SPD dnes v tiskové zprávě uvedlo, že nedává důvěru vládě, ovšem nikoli kvůli premiérovi, ale kvůli účasti ČSSD. Poslance KSČM, která menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje, opozice přímo oslovovat nehodlá.

Ani jeden z poslanců ČSSD na jednání klubu nedal najevo, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, řekl novinářům šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Neočekává, že by se po pátečním jednání předsednictva strany situace změnila.