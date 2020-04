Opozice vítá vládní plán, chce ale detaily o podpoře podnikatelů

Opozice oceňuje, že vláda zveřejnila, jak plánuje rozvolňovat svá opatření a s ohledem na koronavirovou epidemii umožňovat otevření obchodů a dalších zařízení. ODS či TOP 09 však postrádají detailní plán pomoci podnikatelům. Poslanec ODS Jan Skopeček varoval, že otevření restaurací či kadeřnictví na konci května či začátkem června bude pro řadu z nich znamenat definitivní konec. Podle senátora Pirátů Lukáše Wagenknechta je plán uvolňování opatření pro velkou část podnikatelů diskriminační. Šéf STAN Vít Rakušan zase kritizuje z jeho pohledu opatrné otevírání škol.

Kabinet svůj plán otevírání provozoven rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Šéf ODS Petr Fiala na twitteru uvedl, že z plánu nejsou jasně zřetelná kritéria, na kterých je založen. "Ale je dobře, že ministři konečně vyslyšeli naše výzvy, aby veřejnost alespoň přibližně věděla, co se bude dít v dalších dnech a týdnech," uvedl. Kompenzační příspěvek ve výši 25.000 korun pro živnostníky a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) označil Skopeček za výsměch. Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Garantovaná 'pětadvacítka' naprosto nedostačuje. Kabinet by podle ní měl zveřejnit jasné informace o tom, jak bude OSVČ do obnovení jejich činnosti podporovat.