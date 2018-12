Opozice chce sněmovní komisi, co by hodnotila cizí vliv na ČR

ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a STAN chtějí vytvořit sněmovní vyšetřovací komisi, která by hodnotila vliv cizích autoritativních režimů na Česko a hledala způsoby, jak tomuto vlivu lépe čelit. Oznámili to na společné tiskové konferenci. Opoziční strany takto reagují na výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) a Vojenského zpravodajství, které upozorňovaly na sílící špionážní aktivity Číny a Ruska. Vyšetřovací komise by se měla zabývat informacemi o hrozbách pro Česko ze strany cizích států, mohla by také hledat inspiraci pro zlepšení situace v ČR u zemí, které už se podobnou problematikou zabývají déle.