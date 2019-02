Operace kyčle se za 50 let příliš nezměnila, říká ortoped Čech

Operace endoprotézy kyčle se za uplynulých 50 let příliš nezměnila, říká ortoped Oldřich Čech, který provedl první totální endoprotézu kyčelního kloubu v Československu v roce 1969. Pacientka s ní žila přes 30 let, měla ji ze Švýcarska. Čech se podílel i na vývoji českého typu kloubní protézy, kterou vyráběli v Poldi Kladno. Řekl to na tiskové konferenci k výročí operace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle odhadů lékařů se těchto operací v Česku udělá kolem 18.000 za rok. Oldřich Čech, který se narodil v roce 1928, operoval do svých 75 let. Odhaduje, že endoprotéz voperoval kolem 7000. Zkušenosti načerpal na ortopedické klinice ve švýcarském městě Saint Gallen.