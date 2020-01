Opata: Vojáci v Iráku jsou mimo ohrožení, stahování se neplánuje

Čeští vojáci nasazení na misi v Iráku jsou v pořádku a mimo ohrožení. Novinářům to v Praze řekl náčelník generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata. Stahování vojáků armáda nyní neplánuje, své kroky koordinuje se Severoatlantickou alianci. Na případnu eskalaci situace v ráku jsou vojáci připraveni reagovat, řekl Opata. Armáda podle něj dění v zemi monitoruje a pravidelně vyhodnocuje. O vývoji informuje i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). "Pokud by došlo k nějaké eskalaci nebo ke zhoršení, budeme na to reagovat, máme připravené plány," řekl Opata. Opata připomněl, že české jednotky nasazené v Iráku působí pod operačním velením NATO, a česká armáda proto své kroky plánuje v souladu s postupem operačního velitele aliance.

Írán v noci zaútočil na dvě základny v Iráku, kde nejsou čeští vojáci. V Iráku působí téměř 40 českých vojáků v misi Severoatlantické aliance a v Bagdádu je na výcvikové misi také pět českých policistů. Obě mise jsou nyní pozastavené a platí v nich opatření zajišťující maximální bezpečnost. V regionu je vyhrocená situace po útocích na spojenecké jednotky a zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu.