Opata: Nákup vojenských vrtulníků z USA je krokem do 21. století

Nákup vojenských vrtulníků z USA je pro českou armádu podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty krokem do 21. století. Generál počítá s tím, že pořizované stroje budou po vycvičení personálu zapojeny do misí a operací. Pořízení nové techniky je velkým posunem ve schopnostech české armády i podle ministra obrany Lubomíra Metnara, který dnes ve Washingtonu s americkým ministrem obrany Markem Esperem zakázku stvrdí podpisem. Opata a Metnar to ve Washingtonu řekli ČTK, České televizi a Českému rozhlasu.

Česko pořídí 12 vrtulníků od firmy Bell formou mezivládní dohody a zaplatí za ně 14,6 miliardy korun bez DPH. Z USA vojáci získají osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Stroje, které armáda dostane v roce 2023, nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35. Podle Metnara bude dnešním podpisem dokumentu završen více než pětiletý akviziční proces. Česká armáda podle něj obnovu vrtulníků potřebuje, protože dosud používá helikoptéry sovětské provenience, což s sebou nese potíže při servisu, údržbě, dodávkách náhradních dílů nebo při takzvané interoperabilitě v NATO, tedy při spolupráci se spojenci.