Online kalkulačka dlužníkům spočítá, za kolik se vyplatí pracovat

Lidé, kteří musí splácet dluhy, si mohou na internetu vypočíst, za kolik peněz se jim při srážkách z výdělku vyplatí pracovat. Umožní jim to kalkulačka výhodnosti práce, kterou novinářům představila Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky - SPOT. Kalkulačka má podle ní také rozpoutat debatu o tom, že takzvané nezabavitelné minimum při exekuci je v současnosti příliš nízké a odrazuje lidi od práce. Nyní je v testovacím režimu, naplno by se měla spustit zřejmě na začátku příštího roku. Podle mapy exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost, mělo loni nějakou exekuci 863.000 Čechů a Češek nad 15 let. Kolem 151.000 osob mělo přes deset exekucí najednou. Vedení úřadu práce už dřív uvedlo, že dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání. Řada lidí totiž do práce raději nenastoupí a pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum. Zvýšení nezabavitelné částky doporučují zástupci organizací, které se zaměřují na pomoc dlužníkům.

Propočty z kalkulačky totiž potvrzují, že při zvýšení příjmu z 19.000 korun na 20.000 korun začíná být pro lidi práce nevýhodná. U vyššího příjmu ztrácí nárok na dávky v hmotné nouzi, jako je třeba příspěvek na bydlení. I když jim tedy vzroste plat, tak mají nakonec po srážkách z výdělku míň peněz. Možnou změnou hranice čistého příjmu, nad kterou se při exekuci sráží z příjmu bez omezení, se už zabývají ministerstva práce a spravedlnosti. Podle pracovního návrhu by se mohla zvýšit z nynějších zhruba 15.500 na 24.900 korun.