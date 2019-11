Onkologové chtějí s ministerstvem jednat o lepších podmínkách pro pacienty

Onkologové chtějí s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) jednat o lepších podmínkách pro své pacienty v pracovní neschopnosti a invalidním důchodu. Řeší i komunikaci lékařů, která je v případě takto vážné nemoci pro pacienty mimořádně důležitá. Semináře absolvují stovky lékařů ročně. Novinářům to řekla předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Jana Prausová. Zásadní je pro onkologa empatie. "V 80. letech jsme se neuměli ptát, ani bychom si to nedovolili," řekla Eva Knappová z Aliance žen s rakovinou prsu. Lékaři by podle ní měli brát ohled na potřeby pacientů i při sdělování informací. Rakovinou každý rok onemocní kolem 90.000 lidí.

"Pacientky s rakovinou prsu, které projdou velice náročnou léčbou, nějakou dobu nemají sílu nastoupit plně do práce a je potřeba se jejich stavu přizpůsobit," vysvětlila Prausová. Žena po léčbě musí mít podle ní takové sociální podmínky, aby strach a stres nezhoršoval její zdravotní stav. Na posudkové službě, která stanoví určení délky pracovní neschopnosti nebo míru invalidity, by se podle Prausové měli víc podílet onkologové. Celý proces je podle ní až nelidský. "Člověk, který měl rakovinu, a u kterého se nemoc zrovna neprojevuje, musí rok co rok znovu před posudkového lékaře," dodala. Rozdíly jsou podle ní v posuzování napříč regiony.