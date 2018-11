On-line výstava představuje vývoj Česka a Rakouska po roce 1918

Rozdílné pohledy obyvatel Prahy a Vídně na konec první světové války, zánik habsburské monarchie a vznik republik představuje nová on-line výstava, kterou představila Rakouská mediatéka. Projekt s názvem Wien / Vídeň - Prag / Praha 1918, na kterém se podílel i archiv Českého rozhlasu, je k dispozici v němčině i v češtině.

Projekt se sto let po vzniku Československa a Rakouské republiky snaží přiblížit situaci v metropolích nových států. "Hlavní města Vídeň a Praha hrály jako centra politických událostí v této době změn důležitou roli," píší autoři projektu z Rakouské mediatéky, která je ústředním rakouským archivem pro zvukové a filmové záznamy. On-line výstava se u příležitosti stého výročí vzniku dvou republik, který obyvatelé dvou středoevropských metropolí přijímali podle autorů projektu značně odlišně, věnuje i následkům roku 1918 v Česku a Rakousku a to až do současnosti. Texty doprovází řada archivních fotografických, filmových a zvukových záznamů včetně nahrávek proslovů, které pronesl například Tomáše Garrigue Masaryk, Jan Antonín Baťa či Václav Havel.