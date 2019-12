Ombudsmanka: Jen pětina vlakových stanic je přístupná vozíčkářům

Jen pětina (504) železničních stanic a zastávek v České republice je aspoň částečně přístupná pro vozíčkáře, zjistila ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ní je také velký rozdíl v přístupnosti vlaků různých dopravců. Celkově není situace dobrá, řekla na tiskové konferenci. V Česku neexistuje žádný právní nástroj, který by dopravce přinutil dělat služby pro vozíčkáře přístupnější. Ombudsmanka by takový chtěla zavést. "Existuje pouze nařízení, že všechny vagóny vyrobené po roce 2008 musí být těmto lidem přístupné," řekla Šabatová. Největší dopravce České dráhy mají podle ní přístupných 70 procent vlaků a Leo Express všechny, RegioJet neměl dlouho žádné. Nyní na webu informuje, že si pořídil mobilní plošiny, a umožňuje tak nástup do vlaků na trase z Prahy do Ostravy a Žiliny. Zároveň musí podle smlouvy s ministerstvem dopravy umožnit nástup a cestování v rychlících z Brna do Bohumína, které provozuje od neděle. "Stoprocentně přístupných máme pro vozíčkáře 45 procent vlaků. Navíc do dvou let necháme zrekonstruovat 20 až 30 vozů, díky čemuž to bude 100 procent. Tyto vozy nabídnou speciální kupé, toaletu a další vybavení," upřesnil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Arriva a GW Train Regio mají přístupnou část vlaků, vyplývá ze zjištění ombudsmanky.