Ombudsmanka chce přístup ke stanoviskům policie a tajných sužeb

Ombudsmanka Anna Šabatová chce získat přístup ke stanoviskům policie a tajných služeb, které slouží ministerstvu vnitra jako podklad při rozhodování o státním občanství. Jde o utajované informace, které vnitro veřejné ochránkyni práv v plném rozsahu zpřístupňovat nechce. Šabatová se proto obrátila na Ústavní soud (ÚS) s návrhem na zahájení kompetenčního řízení. K žádostem o udělení občanství se vyjadřují policie a tajné služby. Pokud jejich negativní stanovisko obsahuje utajované informace, neúspěšný žadatel se k němu nedostane, a v důsledku tak nezjistí přesné důvody, proč občanství nezískal. Rozhodnutí také nelze soudně přezkoumat, což v minulosti označil ÚS za legitimní opatření sledující bezpečnostní zájmy státu.

Podle Šabatové by bylo vhodné, aby řízení včetně všech podkladových materiálů mohla přezkoumat alespoň ombudsmanka, a přinejmenším tak zjistit, zda vnitro postupovalo podle zákona. K cizincům by se utajované skutečnosti přes ombudsmanku nedostaly. Šabatová v roce 2017 obdržela podnět cizinců, kteří nezískali občanství kvůli možnému ohrožení bezpečnosti. Chtěla se seznámit se stanovisky policie a tajných služeb. Vnitro konstatovalo, že ombudsmanka sice má seznamovat se s utajovanými informacemi všech stupňů, ovšem jen pokud to potřebuje nezbytně k výkonu své funkce, což prý není tento případ. Podle Šabatové vnitro není oprávněno jakkoliv posuzovat, co potřebuje ombudsmanka ke své práci. Je prý absurdní, aby úřad jako subjekt kontrolovaný veřejnou ochránkyní práv sám definoval její kontrolní kompetence. Soudcem zpravodajem se stal předseda soudu Pavel Rychetský, rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech souců.