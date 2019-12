Ombudsmanka: Česko by mělo zvážit zákaz fyzických trestů u dětí

Česko by mělo zvážit zákaz fyzických trestů u dětí. Na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte to v Praze řekla ombudsmanka Anna Šabatová. Podotkla, že český občanský zákoník zmiňuje přiměřenou míru a nenarušování lidské důstojnosti. Podle ní je sice možné úpravu chápat jako "absolutní zákaz" fyzických trestů, v Česku se tak ale zřejmě nevykládá. "Za 200 let by tam (v zákoně) mělo být ještě něco, co by řeklo, že dítě má absolutní právo na fyzickou a psychickou integritu, že výchovné prostředky musí být jiné," řekla veřejná ochránkyně práv. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) ČTK řekla, že by se k případnému zákazu klonila, záleželo by ale na jeho formulování v legislativě. Podle ní by zákaz měl být v takové podobě, aby "nebyly v ulicích davy" kvůli tomu, že nemohou potrestat děti za vážný prohřešek. Ustanovení by měla být taková, aby je případně mohl Ústavní soud vyložit ve prospěch dítěte, dodala zmocněnkyně. Podle říjnových údajů mezinárodní iniciativy pro ukončení fyzického trestání dětí platí úplný zákaz ve 23 zemích EU.