Olympijský vítěz Kulhavý třináctkrát po sobě vyjel na Lysou horu

Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý třináctkrát za sebou vyjel na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Celkem zdolal nadmořskou výšku nejvyšší hory světa Mt. Everestu 8848 metrů. Zapojil se tak do výzvy "Everesting" a zároveň podpořil děti, kterým nedostatek peněz brání sportovat. Svůj výkon v cíli zhodnotil jako náročný, ale s úsměvem konstatoval, že ho přežil bez újmy. "Kopec nechci vidět minimálně týden a Lysou horu možná do konce roku. Budu se na ni dívat akorát zdola," řekl Kulhavý. Náročný byl podle něj už samotný začátek, kdy pod kopcem byla teplota nula stupňů Celsia. "Ty první čtyři sjezdy byly peklo. Dolů jsem přijel zmrzlý jak eskymácké sáňky a vždycky jsem musel jet dva kilometry ještě zabalený ve všem oblečení, co jsem měl, abych se trošku zahřál," řekl Kulhavý. Kvůli zimě se snažil cestu dolů co nejvíc zkrátit, takže jel těžším terénem.