Olomoucká chartita vypraví na Ukrajinu více než tunu vánočních balíčků od dárců

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) vypraví tento týden na Ukrajinu více než tunu vánočních balíčků učených tamním dětem z dětských domovů či z rodin v nouzi. Nakoupili jim je dárci z celé republiky, kteří tak reagovali na tradiční sbírku charity s názvem Vánoční balíček. Projekt letos ACHO pořádala pojedenácté a každoročně má velký ohlas. Letos bylo do databáze vybráno 381 dětí, řekla ČTK mluvčí ACHO Karolína Opatřilová. Dárky do sbírky poslali jednotlivci, rodiny, třídy, firmy a některé charity. Do databáze pracovníci charity zařadili děti, jejichž rodiny se ocitly v materiální nouzi, některé navíc přišly o jednoho z rodičů, další přebývají v dětských domovech. Dárky dětem zástupci ACHO osobně předají v polovině ledna, a to v Bortnykách, Lopatynu, Kolomyji a Ternopilu. Od roku 2008 ACHO rozdala na Ukrajině 2645 vánočních balíčků.