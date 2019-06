Olomouc bude hostit v létě studenty z celého světa, kvůli češtině

Do Olomouce zamíří na přelomu prázdnin zhruba stovka studentů z celého světa, jejichž hlavním cílem bude naučit se českému jazyku. Během čtyřtýdenního kurzu na přelomu července a srpna usednu do lavic na půdě olomoucké filozofické fakulty a během Letní školy slovanských studií se ponoří do přednášek i workshopů. Škola má v Olomouci dlouholetou tradici, letos se uskuteční po třiatřicáté. Otevřena bude od 20. července do 18. srpna, informovali ČTK zástupci školy. Loni se olomoucké letní školy zúčastnilo 97 studentů z 24 zemí; přípravy na letošní ročník nyní vrcholí.

Novinkou tohoto ročníku je navázání spolupráce s univerzitními studentskými spolky, které se podepsalo na řadě chystaných aktivit. Účastníky školy čeká například cyklozávod po olomouckých památkách, divadelní a pohybový workshop či dílna o české poezii. Chybět nebude ani filmový klub, tradiční folklorní večer za doprovodu cimbálové muziky, sportovní aktivity ani víkendové výlety do jiných moravských měst. Na letní kurz češtiny do Olomouce pravidelně nejvíce míří zájemci z Tchaj-wanu a Německa, tradičně silnou skupinu tvoří studenti z Francie, Polska a Japonska. Každoročně se zde česky učí také zájemci, jejichž předkové pocházejí z tohoto regionu, a také ti, kteří se chystají v Česku studovat nebo již studují.