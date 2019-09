OLAF: Podezření ze spáchání dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo trvá

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF trvá na tom, že v kauze Čapí hnízdo existuje podezření z dotačního podvodu. OLAF to potvrdil serveru iRozhlas.cz. Evropský úřad k tomuto závěru dospěl před dvěma lety na základě anonymního podnětu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který se případem zabýval, ale výsledky OLAFu zpochybnil. Úřad prý zkoumal nesprávné období v hospodaření Farmy Čapí hnízdo. Právě Šaroch v polovině září navrhl zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dalších lidí včetně jeho rodinných příslušníků. Rozhodnutí pak potvrdil vedoucí žalobce Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím.

Andrej Babiš od počátku vyšetřování obvinění odmítá. Prezident Miloš Zeman minulý týden řekl, že by stíhání zastavil, pokud by ho obnovil nejvyšší státní zástupce. Premiér by ale abolici podle svých slov odmítl.