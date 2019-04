Těžební společnost OKD chce do konce tohoto týdne provést průzkum v Dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde v prosinci loňského roku při výbuchu metanu zahynulo 13 lidí. Vyproštění prvních těl devíti mrtvých horníků čeká na konci dubna. Všechny mrtvé by mohla vyprostit do poloviny května. Uvedl to závodní dolu Kamil Blahut.

Od výbuchu jsou důlní prostory uzavřeny speciálními hrázemi a lze do nich sfárat, teprve až bude jisté, že tam nehrozí žádné další nebezpečí.