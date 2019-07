Okamura: Eurovolby potvrdily místo SPD v české politice

Hnutí Svoboda a přímá demokracie má pevné místo v české politice a také své pevné voličské jádro. Ukázaly to letošní výsledky voleb do Evropského parlamentu. Na sobotní celostátní konferenci SPD to uvedl předseda hnutí Tomio Okamura. Ve svém projevu zdůraznil vlastenectví, odmítl naopak evropskou integraci a globalizaci. SPD získala v eurovolbách dva mandáty.

Delegáty sjezdu prostřednictvím videa pozdravil prezident Miloš Zeman. Uvedl, že hnutí SPD nepokládá za extremistické, ale za radikální. Vytkl mu odpor k zahraničním akcím Armády ČR.