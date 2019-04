Okamura chce s Le Penovou a Wildersem oslabit roli EU

Předseda SPD Tomio Okamura chce ve spolupráci s francouzskou političkou Marine Le Penovou a s nizozemským poslancem Geertem Wildersem spolupracovat při omezování pravomocí Evropské unie a posilování role národních států. Ve čtvrtek se na tom shodli v Praze, kam Le Penová a Wilders přijeli podpořit SPD při zahájení kampaně před evropskými volbami. Okamura uvedl, že by sám uvítal i odchod Česka z EU, stejně jako Wilders usiluje o to, aby unii opustilo Nizozemsko. "Chceme změnit evropskou spolupráci na spolupráci suverénních a svobodných zemí. Já bych hlasoval pro vystoupení (z EU), protože současná EU musí skončit. Nevěřím tomu, že je reformovatelná," řekl Okamura. Dodal, že by byl pro návrat k modelu Evropského hospodářského prostoru. "Prosazujeme, aby byl společný trh, volný pohyb občanů evropských národů, zboží i peněz, ale chceme, aby si legislativu jednotlivé státy určovaly na základě výsledku národních voleb," uvedl.