Ohledně klimatické neutrality Babiš doufá v kompromis lídrů EU

Premiér Andrej Babiš doufá, že lídři zemí Evropské unie naleznou v debatě o takzvaně klimaticky neutrální unii kompromis a že tento cíl nebude na začínajícím summitu EU znovu zablokován. Nejdůležitější je pro něj to, aby Česko mohlo i nadále rozhodovat o tom, z jakých zdrojů bude vyrábět elektřinu. Babiš to novinářům při příchodu na zasedání Evropské rady. Šéfové států a vlád EU budou probírat zejména to, zda podpoří cíl dosáhnout na úrovni evropského bloku k roku 2050 stav uhlíkové neutrality. To znamená, že by v polovině století byly veškeré emise oxidu uhličitého (CO2) v EU kompenzovány například vysázenými stromy. V červnu Evropská rada tento cíl nepodpořila, Česko se postavilo proti společně s Polskem a Maďarskem.

Babiš požadoval, aby lídři EU uznali jádro jako "čistý" zdroj a umožnili jeho podporu z unijních peněz. Podle posledního vyjádření je pro Babiše nejdůležitější energetická bezpečnost a "to, aby my jsme si mohli rozhodnout, jakou energii budeme vyrábět". Babiš už na schůzi evropských liberálů o záležitosti hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který by podle něj měl jadernou energetiku prosazovat, protože "má 60 jaderných elektráren".