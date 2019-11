OECD: Růst české ekonomiky v příštím roce zpomalí na 2,1 procenta

Růst české ekonomiky v příštím roce zpomalí na 2,1 procenta z letošních 2,6 procenta. Předpovídá to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve svém novém hospodářském výhledu. V roce 2021 pak počítá se zrychlením růstu na 2,3 procenta. Hospodářský růst by v příštích dvou letech podle OECD měly podporovat výdaje domácností i vlády. "Zaměstnanci budou dál těžit z vysokého růstu mezd, zatímco nezaměstnanost zůstane nízká," uvedla OECD. Dodala však, že hospodářský růst bude omezený kvůli zpomalování ekonomické aktivity u hlavních obchodních partnerů. Za hlavní domácí brzdu hospodářského růstu označila OECD nedostatek pracovních sil. Doporučila urychlení reformy péče o děti, která by zvýšila podíl žen na trhu práce, a zefektivnění imigračních procedur. OECD je ve svém hospodářském výhledu pro ČR o něco optimističtější než české ministerstvo financí. To letos počítá s růstem o 2,5 procenta a v příštím roce o dvě procenta.