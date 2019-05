Odvolací soud zamítl požadavek úřednice na odškodnění v kauze Promopro

Úřednice Jana Hendrichová nemá nárok na další odškodné za nezákonné trestní stíhání v kauze Promopro. Rozhodl o tom odvolací pražský městský soud. Bývalá vedoucí sekce pro předsednictví ČR v Radě Evropské unie už dřív dostala od ministerstva spravedlnosti odškodné 180 tisíc korun. Částka je podle předsedy senátu obvodního soudu Vladimíra Fučíka odpovídající. Úřednice byla od roku 2012 obviněná za to, že údajně bezdůvodně upřednostnila firmu Promopro při zajištění audiovizuální techniky na akcích českého předsednictví EU. Za to jí hrozilo až deset let vězení a zaplacení vysoké škody. Soud ji pravomocně zprostil viny v lednu 2017. Hendrichová se domáhala dohromady 770 tisíc korun, prvoinstanční soud jí dříve přiřkl 570 tisíc. To jí teď ministerstvo podle rozsudku odvolacího soudu platit nemusí. Právní zástupce Hendrichové Petr Volšanský řekl, že takové rozhodnutí neočekával. Další postup ještě zváží.

Sedm obžalovaných podnikatelů v kauze Promopro poslala justice do vězení. Nejpřísnější devítileté tresty dostali někdejší šéf firmy Jaroslav Veselý a jednatel hlavní subdodavatelské firmy Vlastimil Maxa. Touto větví případu se nyní zabývá Nejvyšší soud, ke kterému se podnikatelé dovolali.