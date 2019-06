Odvolací soud potvrdil vinu Ratha v korupční kauze, půjde na sedm let do vězení

Za zmanipulované zakázky Středočeského kraje půjde bývalý středočeský hejtman David Rath na sedm let do vězení. Rozhodl o tom pravomocně pražský vrchní soud, který mu zároveň uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě. Odvolací senát snížil bývalému politikovi původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku. Jde o první pravomocný verdikt od Rathova zadržení v květnu 2012. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal vrchní soud na šest let do vězení. Každý má také zaplatit 15 milionů korun a nebude smět působit v řídicích orgánech společností. Soud trojici uznal vinnou z ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. David Rath po vyhlášení rozsudku řekl, že je připravený do vězení nastoupit. Doplnil ale, že s verdiktem nesouhlasí a že se bude bránit u dalších soudů.

V kauze bylo kromě bývalého hejtmana obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Ratha i další ale zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic. Pražský vrchní soud se případem zabývá podruhé. Stejný prvoinstanční verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz.